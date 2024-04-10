Vakıfbank 50.000 TL ihtiyaç kredisinde güncelleme! Taksit tutarı değişti!

Nakit ihtiyacı olanlar, bankalar aracılığıyla finansman sağlamayı tercih ediyorlar. Bu nedenle, ihtiyaç kredisi maliyetleri sürekli olarak göz önünde bulunduruluyor. Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi maliyetlerindeki güncellemesinin ardından yeni ödeme planı ortaya çıktı.
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI ÖZELLİKLERİ
Vakıfbank, uzun yıllardır vatandaşların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunuyor. Ancak, son ekonomik gelişmeler doğrultusunda, kamu bankalarının kredi imkanlarına yönelik müdahaleler yapıldı. Ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla, kamu bankalarının kredi muslukları kısıldı. Bu da kredi maliyetlerinde değişikliklere yol açabiliyor.
Vakıfbank müşterileri, şu anda aylık %5,44 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Bu maliyeti göze alanlar, Vakıfbank’a başvurarak ihtiyaç kredilerini alabiliyorlar.
Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere esnek ödeme imkanları sunuyor. Müşteriler, talep etmeleri halinde ilk 3 ay taksit ödemeden önce erteleyebiliyorlar.
Vakıfbank müşterileri, ihtiyaç kredilerini 36 aya kadar vade ile kullanabiliyorlar. BDDK’nın talimatıyla, ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 aya kadar vade yapılabiliyor.
50.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI
Vakıfbank’tan 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlar, bankaya aylık 3.866 TL kredi taksiti ödüyorlar. Bu kredi kullanımının toplam maliyeti ise 139.000 TL’yi buluyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.