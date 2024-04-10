ATM'den para çekeceklere flaş uyarı: O paraları vermeyecekler

Bankaların yeni dönem politikaları ardı ardına duyurulurken, ATM’lerde de önemli bir değişiklik yapıldı. ATM’den para çekmek isteyen müşteriler, özellikle bayram öncesi sıkıntılar yaşamaya başladı. Birçok ATM’nin bayram öncesinde kağıt para sıkıntısı çıkardığı görüldü.

Konuyla ilgili son dakika açıklaması ZiraatBankası (E) Genel Müdür Yardımcısı, Halkbank (E) Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu tarafından yapıldı. Babuşcu, ATM’lerin artık küçük değerli kağıt paraları kullanmayacağını belirtti.

ATM’DEN PARA ÇEKMEK İSTİYORSANIZ KÖTÜ HABER!

Bankalarda bayram öncesi büyük bir yoğunluk yaşanırken, özellikle nakit para ihtiyacı artış gösterdi. Bu konuda açıklama yapan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bankalar artık ATM’lere 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. Ancak 20, 10 ve 5 TL’lik banknotlar kullanılmayacak” dedi.

Bayram öncesi çocuklara harçlık dağıtmak için ATM’den bozuk para çekmek isteyenler benzer sorunlarla karşılaşmış, bozuk para temininde sıkıntı yaşamışlardı. Piyasada bozuk para krizi büyürken, 5 TL, 10 TL ve 20 TL kağıt paraların bulunabilirliği azalırken, küçük çocuklara para vermek isteyenler zorluklar yaşadı.