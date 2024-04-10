Doktorlar bile şoke oldu! Vajinadan öyle bir şey çıktı ki...

Honduras'ta bir kadın, hastaneye "aşırı huzursuz, tedirgin ve terli" hissettiğinden gitti. Önceki gece uyuyamadığını ve vajinasında tuhaf bir şeyin sıkıştığını hissettiğini söyleyen kadının vajinasında hamam böceği bulundu. Doktorlar ölmüş hamam böceğini görünce şaşkınlarını gizleyemedi. T24'te yer alan habere göre Hospital y Clinicas Viera'da hastayla ilgilenen jinekolog Dr. Marco Cálix, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Hamam böceğinin kadının vücuduna nasıl girdiği ve ne kadar süredir orada kaldığı bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.