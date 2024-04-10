Çağla Şikel son haliyle herkesi şoke etti

Sosyal medya hesabından verdiği güzellik tavsiyeleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel, son olarak Instagram hesabından herkesi şoke eden bir paylaşım yaptı.Tavşan dişi yaptırdığı görünen Şikel'in aynı zamanda dudaklarını da yaptırdığı görüldü. Yeni halini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Takipçilerinin çoğu bu değişimini beğenmeyip olumsuz fikirde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi