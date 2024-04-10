Survivor'da sular durulmuyor. Bu sefer de kadın yarışmacılar birbirine girdi

Survivor All Star 2024'te gerginlik bitmiyor. Bugün yayınlanacak 81. bölüm tanıtımında geçirdiği sakatlıktan sonra parkurlara dönen Nagihan "Korkulu rüyanız olacağım ensenizde olacağım" diyerek gözdağı verdi. Bu sözlere sinirlenen Seda ise "Ne yaparsan yap seninle mi uğraşacağız" karşılığı verdi. Nagihan elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni, yolarım" dedi. Seda ise "Hadi dene gel" diyerek rest çekti. İzleyiciler yine gergin ve olaylı bir bölüm bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi