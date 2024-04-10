3600 primi dolduran emekli olacak! SGK’dan 10 yıl erken emeklilik tablosu çıktı

Emeklilikte Altın Fırsat: 3600 Gün Primle Emeklilik Mümkün mü? İşte Yeni Yaş Tablosu!

SGK’nın son düzenlemesiyle, 3600 gün prim ödeyen vatandaşlar emeklilik sürecinde büyük kolaylık yaşayacaklar. Ancak, sigorta başlangıç tarihi ve düzenli prim ödemeleri de bu süreçte kritik rol oynuyor. İşte bu yeni düzenlemeyle ilgili tüm detaylar…

4500 Gün Prim Ödeyenler İçin Emeklilik Yolu Açıldı! Yeni Düzenlemeyle Neler Değişti?

SGK’nın getirdiği yeni düzenleme, 4500 gün prim ödeyen SSK’lılar için kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Bu düzenleme, belirli yaş ve sigortalılık süresi şartlarına tabi olarak uygulanıyor. İşte detaylar…

Yaştan Emeklilik: 10 Yıl Primle Emeklilik Nasıl Olabilir?

Yaştan emeklilik, prim günü yetersiz olan ancak belirli bir yaş sınırını aşmış vatandaşlar için bir imkan sunuyor. Özellikle erken yaşta sigortalı olan bireyler için önemli bir fırsat olan bu düzenleme, ilk sigortalılık tarihine göre belirleniyor. Detaylar haberimizde…

Kolaylık Sağlanacak: Emeklilikte Yeni Düzenlemelerin Getirdiği Avantajlar

SGK’nın yeni düzenlemeleri, uzun yıllardır emeklilik hakkını bekleyen vatandaşlar için büyük bir umut ışığı oldu. 3600 gün prim ödemiş olan vatandaşların emeklilik süreci hızlanırken, erken emeklilik imkanı da genişliyor. Detaylar ve daha fazlası için bizi takip edin.