Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi

Oto yıkama ücretlerinde yaşanan ciddi artışlar, sürücülerin ve işletmecilerin dikkatini çekiyor. Son dönemde uygulanan zamların etkisiyle, oto yıkama ücretleri geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı. NTV'nin aktardığına göre, fiyatlar özellikle semtlere, aracın temizlik durumuna ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

800 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bu artışlar, sürücüler arasında fiyatları yüksek bulanları kendi araçlarını yıkamaya yönlendirirken, oto yıkamacıları da işlerinde azalma olduğunu belirtiyor. Özellikle İstanbul'da, oto yıkama fiyatları oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor; 350 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkabiliyor.