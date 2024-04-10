Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi

Oto yıkama ücretlerinde yaşanan ciddi artışlar, sürücülerin ve işletmecilerin dikkatini çekiyor. Son dönemde uygulanan zamların etkisiyle, oto yıkama ücretleri geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı. NTV'nin aktardığına göre, fiyatlar özellikle semtlere, aracın temizlik durumuna ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.
800 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Bu artışlar, sürücüler arasında fiyatları yüksek bulanları kendi araçlarını yıkamaya yönlendirirken, oto yıkamacıları da işlerinde azalma olduğunu belirtiyor. Özellikle İstanbul'da, oto yıkama fiyatları oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor; 350 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkabiliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.