- Ekonomi

Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi

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Son zamanlarda oto yıkama fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Geçen yıla oranla neredeyse iki katına çıkan oto yıkama ücretleri, İstanbul'da ortalama 350 ila 800 lira arasında değişiyor.

Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi mask
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Oto yıkama ücretlerinde yaşanan ciddi artışlar, sürücülerin ve işletmecilerin dikkatini çekiyor. Son dönemde uygulanan zamların etkisiyle, oto yıkama ücretleri geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı. NTV'nin aktardığına göre, fiyatlar özellikle semtlere, aracın temizlik durumuna ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

800 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Bu artışlar, sürücüler arasında fiyatları yüksek bulanları kendi araçlarını yıkamaya yönlendirirken, oto yıkamacıları da işlerinde azalma olduğunu belirtiyor. Özellikle İstanbul'da, oto yıkama fiyatları oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor; 350 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkabiliyor.

# Bir, Son, Yüksek

10 Nis 2024 - 14:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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