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Başkan Özçelik protokol üyeleri ve halkla bayramlaştı

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde resmi bayramlaşma törenine katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Özçelik, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diledi.

Başkan Özçelik protokol üyeleri ve halkla bayramlaştı mask
Başkan Özçelik protokol üyeleri ve halkla bayramlaştı
Başkan Özçelik protokol üyeleri ve halkla bayramlaştı
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bir dizi ziyaret ve etkinliklere katıldı. Başkan Özçelik, sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek, bayramlaştı. Daha sonra Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıldönümü töreninde yer alan Özçelik, ardından Kültür Merkezi'ne geçerek, burada saat 10.30'da başlayan etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.


ŞEHİTLER ANILDI

Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşma programından sonra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile protokol üyeleri, İlçe Garnizon Şehitliği'ne giderek, şehitlerin ruhlarına dua okudu. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, mezarlığı ziyarete gelen şehit aileleriyle sohbet etti. Başkan Özçelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İskele'deki Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personelini de ziyaret ederek bayramlaştı ve görevi başındaki memurların Polis Haftasını kutlayıp, yoğun çalışmalarından dolayı başarı dileklerini iletti.


HUZUREVİ SAKİNLERİNE KONYA GEZİSİ


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Alanya Huzurevi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Başkan Özçelik, hal ve hatırlarını sordu, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ve çalışmalarında başarılar dileyen Huzurevi sakinleri, Başkan Osman Tarık Özçelik'e teşekkür etti. Renkli anların ve samimi diyalogların yaşandığı ziyarette Özçelik, Belediyenin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Özçelik, yakınlarıyla bayramlaşan aileler ve çocuklarıyla yakından ilgilenirken, bayramlarını kutladı. Başkan Özçelik, önceki ziyaretinde Huzurevi sakinlerine verdiği Konya gezisi etkinliği sözünü hatırlatarak, kısa sürede gezinin organizasyonunun yapılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Nis 2024 - 14:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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