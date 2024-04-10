Antalya'da korkunç kaza! Otel servisi otomobille çarpıştı; ortalık can pazarı

Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.’nın kullandığı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi’nden Turizm Caddesi’ne çıkan Atalay D. idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otel servisi önce metrelerce sürüklendi sonra yan yattı. Korkunç kazada 29 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahelesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.