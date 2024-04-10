Alanya'da korkunç olay: Otel personelinin bir anlık dikkatsizliği pahalıya patladı

Olay Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde teknik müdür olarak çalışan M.H.Ş. (53) çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. M.H.Ş’nin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine otele ambulans ve jandarma gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.H.Ş hastaneye kaldırıldı.

M.H.Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.