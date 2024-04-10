Bankalardan 1.5 milyon TL konut kredisi! Konut alacaklar için liste: Hangi banka daha avantajlı?

İşte, 1.5 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için önemli bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları:

Yapı Kredi Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 54.072,17 Türk Lirası

Toplam Ödeme: 6.505.351 Türk Lirası

Yapı Kredi Bankası’nın konut kredisi seçeneği, yüzde 3,55 faiz oranıyla aylık 54.072,17 Türk Lirası taksit imkanı sunuyor. Bu planla, kredinin tamamını ödemek için toplam 6.505.351 Türk Lirası ödemeniz gerekecek.

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage:

Faiz Oranı: Yüzde 3,63

Aylık Taksit: 55.215,24 Türk Lirası

Toplam Ödeme: 6.648.122 Türk Lirası

Garanti BBVA, kiracılara özel olarak sunduğu “Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage” ürünüyle yüzde 3,63 faiz oranı ve aylık 55.215,24 Türk Lirası taksit ile 1.5 milyon TL konut kredisi sağlıyor.

ING Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,64

Aylık Taksit: 55.358,39 Türk Lirası

Toplam Ödeme: 6.660.626 Türk Lirası

ING’nin konut kredisi, yüzde 3,64 faiz oranıyla aylık 55.358,39 Türk Lirası taksit tutarı ve toplamda 6.660.626 Türk Lirası ödeme miktarı sunuyor.

VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 57.512,37 Türk Lirası

Toplam Ödeme: 6.919.984 Türk Lirası

VakıfBank’ın sıfır konutlar için özel olarak tasarladığı “SarıPanjur Konut Kredisi” ise yüzde 3,79 faiz oranıyla aylık 57.512,37 Türk Lirası taksit ve toplamda 6.919.984 Türk Lirası geri ödeme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 64.769,03 Türk Lirası

Toplam Ödeme: 7.787.157 Türk Lirası

Ziraat Bankası, yüzde 4,29 faiz oranı ve aylık 64.769,03 Türk Lirası taksit tutarı ile konut kredisi sağlıyor.

Konut kredisi, bireylerin uzun vadeli konut alımları için başvurduğu bir finansman aracıdır. İlgilenenler, bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve ödeme seçeneklerini karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçebilirler.