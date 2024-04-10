10 Nis 2024 - 14:33- Ekonomi G:

Bankalardan 1.5 milyon TL konut kredisi! Konut alacaklar için liste: Hangi banka daha avantajlı?

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Vatandaşlar, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için düşük faizli konut kredisi seçeneklerini araştırıyor ve merak ediyorlar. Konut almak, birçok kişinin hayatındaki en büyük finansal kararlardan biridir. Son zamanlarda faiz oranlarının dalgalanmasıyla birlikte, vatandaşlar uygun maliyetli konut kredisi seçeneklerini incelemeye başladılar.

Bankalardan 1.5 milyon TL konut kredisi! Konut alacaklar için liste: Hangi banka daha avantajlı? mask
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İşte, 1.5 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için önemli bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları:

Yapı Kredi Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 54.072,17 Türk Lirası
Toplam Ödeme: 6.505.351 Türk Lirası
Yapı Kredi Bankası’nın konut kredisi seçeneği, yüzde 3,55 faiz oranıyla aylık 54.072,17 Türk Lirası taksit imkanı sunuyor. Bu planla, kredinin tamamını ödemek için toplam 6.505.351 Türk Lirası ödemeniz gerekecek.

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage:

Faiz Oranı: Yüzde 3,63
Aylık Taksit: 55.215,24 Türk Lirası
Toplam Ödeme: 6.648.122 Türk Lirası
Garanti BBVA, kiracılara özel olarak sunduğu “Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage” ürünüyle yüzde 3,63 faiz oranı ve aylık 55.215,24 Türk Lirası taksit ile 1.5 milyon TL konut kredisi sağlıyor.

ING Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 55.358,39 Türk Lirası
Toplam Ödeme: 6.660.626 Türk Lirası
ING’nin konut kredisi, yüzde 3,64 faiz oranıyla aylık 55.358,39 Türk Lirası taksit tutarı ve toplamda 6.660.626 Türk Lirası ödeme miktarı sunuyor.

VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 57.512,37 Türk Lirası
Toplam Ödeme: 6.919.984 Türk Lirası
VakıfBank’ın sıfır konutlar için özel olarak tasarladığı “SarıPanjur Konut Kredisi” ise yüzde 3,79 faiz oranıyla aylık 57.512,37 Türk Lirası taksit ve toplamda 6.919.984 Türk Lirası geri ödeme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi:

Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit: 64.769,03 Türk Lirası
Toplam Ödeme: 7.787.157 Türk Lirası
Ziraat Bankası, yüzde 4,29 faiz oranı ve aylık 64.769,03 Türk Lirası taksit tutarı ile konut kredisi sağlıyor.

Konut kredisi, bireylerin uzun vadeli konut alımları için başvurduğu bir finansman aracıdır. İlgilenenler, bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve ödeme seçeneklerini karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçebilirler.

# Bir, garanti, yüzde

10 Nis 2024 - 14:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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