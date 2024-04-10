Ailesini görmek isterken canından oldu

Kıraathane işleten Bilal Sarıboğa, geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi’ndeki anne ve babasına bayram ziyareti için otomobiliyle yola çıktı. Yakınları gece boyunca Sarıboğa’dan haber alamadı. Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa’nın araçta cesediyle karşılaştı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA