Bahçeli'den Akşener'de kritik çağrı

Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin 27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitmesi ve partinin lideri Meral Akşener’in aday olmaması hakkında konuştu.

İYİ Parti’nin MHP’den ayrılarak kurulduğunu hatırlatan Bahçeli, Akşener’e genel başkanlığı kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Bahçeli, her seçim sonrası bir suçlunun arandığını belirtti. Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

AKŞENER'E ÇAĞRIDA BULUNDU

“Benim düşüncem şudur: Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. İYİ Parti, TBMM’de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Meral Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim. MHP 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışları yaşamıştır. Sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti’de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor.”

Kaynak: Haber Merkezi