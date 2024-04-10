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Bayramın birinci gününde hastane yönetimi sağlık çalışanları ile bir arada

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

Bayramın birinci gününde hastane yönetimi sağlık çalışanları ile bir arada mask
Bayramın birinci gününde hastane yönetimi sağlık çalışanları ile bir arada
Bayramın birinci gününde hastane yönetimi sağlık çalışanları ile bir arada
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Yönetim ekibi, hastanede sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarını görev yerlerinde tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başhekim Vekili Dr. Bekdaş Tekin, sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yatan hastaların sağlık durumu, doluluk oranı ve genel durum hakkında bilgi aldı. Bayramın önemine değinen Başhekim Vekili Dr. Bekdaş Tekin, “Ekip ruhunu ve dayanışmayı arttırmak adına her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşmada sağlık çalışanlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Sağlık çalışanlarımızın hem bayramını kutladık, onlarla vakit geçirdik hem de hastanemizin genel durumu hakkında birim birim bilgi aldık. Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek, hastanemizde mesai yapacak olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesile ile fedakârlık örneği sergileyerek özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye tüm çalışan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkesin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve güzel günler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yer, sağlık

10 Nis 2024 - 14:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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