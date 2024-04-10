Sahillerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: DHA