Başkan Özçelik'in ilk bayramlaşmasında izdiham

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde resmi bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ile bayramlaştı ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Özçelik ilk olarak CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı. Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Her zaman ki gibi mutlu huzurlu keyifli bir bayram kutlamak istiyoruz. Burada partili arkadaşlarımızla beraber bayramlaşmamızı tamamlıyoruz. Herkesin huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

‘BİZİM İÇİN İKİNCİ BAYRAM’







CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ise, bu bayramın CHP’liler için ikinci bir bayram olarak kutlandığını dile getirdi. Kandemir, “Mübarek Ramazan ayını bitirdikten sonra Ramazan Bayramımıza ulaştık. Öncelikle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. CHP adına bu bayram 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin başarısından sonra bu bayramı ikinci bir bayram olarak görüyoruz. Çok mutluyuz. Bu günde bayramlaşma törenimizi ilçe binamızda CHP’li ailemizle beraber gerçekleştirdik” diye konuştu.



BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA İZDİHAM



Ardından Alanya Kültür Merkezi’ne geçen Başkan Özçelik, burada Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, protokol üyeleri, siyasi parti liderleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Özçelik’in ilk bayramlaşma programında izdiham yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi