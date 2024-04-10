Ünlü Youtuber'ın kanalı çalındı

Yaptığı belgesel videolarıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Youtuber Ruhi Çenet'in kanalı çalındı. Kötü haberi Çenet duyurdu. Youtube hesabına girildiğinde kanalının isminin Ripple olarak değiştiği başka videolar paylaşıldığı görülüyor.
Çenet bu saldırıdan kanalını kurtararak almak için çabalarken takipçilerini de yayınlanan videolarla ilgili uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.