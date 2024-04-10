Ünlü Youtuber'ın kanalı çalındı

Yaptığı belgesel videolarıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Youtuber Ruhi Çenet'in kanalı çalındı. Kötü haberi Çenet duyurdu. Youtube hesabına girildiğinde kanalının isminin Ripple olarak değiştiği başka videolar paylaşıldığı görülüyor.

Çenet bu saldırıdan kanalını kurtararak almak için çabalarken takipçilerini de yayınlanan videolarla ilgili uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi