Firari hükümlü bağ evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suç kaydı bulunan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan M.G.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada M.G.'nin Şehitkamil ilçesinde bir bağ evinde gizlendiğini tespit etti. Bağ evinin adresini saptayan jandarma, savcılık kararıyla adrese operasyon düzenlenerek yakalandı. M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.