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Başkan Özçelik Polis Haftasını kutladı

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümü törenine katıldı. Başkan Özçelik, Polis Haftasını kutlarken, şehit polisleri minnetle andı.

Başkan Özçelik Polis Haftasını kutladı mask
Başkan Özçelik Polis Haftasını kutladı
Başkan Özçelik Polis Haftasını kutladı
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Alanya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Program, Atatürk Anıtındaki törenle başladı. Buradaki törene, İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asef Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile polis memurları katıldı. Emniyet Müdürü Patat'ın, Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Emniyet Müdürü Patat, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

GÜVENLİĞİMİZİN TEMİNATI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Özçelik mesajında, "Güvenlik güçlerimizin en önemli bir parçasını oluşturan polislerimiz, gece gündüz demeden çalışarak, çok önemli başarılara imza atmaktadır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Nis 2024 - 12:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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