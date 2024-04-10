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Çok dikkatliler anlayabiliyor: Kadının kalçalarında ne var?

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olurken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformundan yapılan paylaşımda bir rock konserinde kadının iç çamaşırıyla şov yaptığı zannedildi. Ancak gerçek tamamen optik yansılmadan ibaretti. Görüntüler ilk bakışta kullanıcıları ikiye ayırdı.

Çok dikkatliler anlayabiliyor: Kadının kalçalarında ne var? mask
Çok dikkatliler anlayabiliyor: Kadının kalçalarında ne var?
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Şaşırtıcı optik yanılsama sosyal medyada viral olmayı başarırken kullanıcıların işin sırrını ise daha sonradan çözdü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir kadının rock 'n' roll el işareti yaparak konserin tadını çıkarttığı görülüyor. Ancak görüntülere bakanlar kadının çıplak olduğunu zannetti.

Çok dikkatliler anlayabiliyor: Kadının kalçalarında ne var?

Görüntünün aslında çok masum olduğu dikkatli bir şekilde bakılınca ortaya çıktı. Kadın tam arkasında birbirine çok yakın duran iki kel kişi yer alıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk bakışta kalça olduğunu zannettim ama sadece iki kelmiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O fotoğrafa defalarca bakmak zorunda kaldım. O kafaların kalça olduğunu zanneden sadece ben miyim?" yorumunu ekledi.

# Bir, Sosyal, Yer, kişi, Kadın

10 Nis 2024 - 12:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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