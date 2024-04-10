Çok dikkatliler anlayabiliyor: Kadının kalçalarında ne var?

Şaşırtıcı optik yanılsama sosyal medyada viral olmayı başarırken kullanıcıların işin sırrını ise daha sonradan çözdü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir kadının rock 'n' roll el işareti yaparak konserin tadını çıkarttığı görülüyor. Ancak görüntülere bakanlar kadının çıplak olduğunu zannetti.
Görüntünün aslında çok masum olduğu dikkatli bir şekilde bakılınca ortaya çıktı. Kadın tam arkasında birbirine çok yakın duran iki kel kişi yer alıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk bakışta kalça olduğunu zannettim ama sadece iki kelmiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O fotoğrafa defalarca bakmak zorunda kaldım. O kafaların kalça olduğunu zanneden sadece ben miyim?" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.