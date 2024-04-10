Survivor'da Nagihan sonunda Seda'ya da çattı: Seni buraya bir gömerim

Survivor'da yaşananlar kavgalar 2024 yarışmalarına damga vuruyor. En iddialı ve gergin isimlerden Nagihan bu sefer de Seda ile kavga etti.
Survivor All Star 2024 81. bölüm tanıtımında Nagihan ile Seda arasında inanılmaz diyaloglar yaşandı.
Nagihan "Korkulu rüyanız olacağım ensenizde olacağım" diyerek gözdağı verdi. Seda ise "Ne yaparsan yap seninle mi uğraşacağız" yanıtını verdi.
Sinirlerine hakim olamayan Nagihan ise elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni yolarım" diyerek bağırdı.
Seda ise "Hadi dene gel" diyerek rest çekti.
Sosyal medyada da gündem olan o anlara "Seviye yerlerde", "Bunlar nasıl sözler" yorumları geldi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.