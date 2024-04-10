Otomobil kontrolden çıktı; devrildi

Avcılar yönüne giden sürücü, bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, otomobilin içerisindeki sürücüyü çevredekiler çıkardı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, trafikte bir süre aksama yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.