10 Nis 2024 - 11:47 - Asayiş

Kaçıp evlendiği için Besra'yı öldüren kardeşler tutuklandı

Mersin'de ailesi izin vermeyince kaçarak evlenen 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı’yı (20) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ağabeyi Umut Başıbaş (26) ve ona yardım eden kardeşi Yasin Başıbaş (24), tutuklandı.