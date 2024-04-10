Kaçıp evlendiği için Besra'yı öldüren kardeşler tutuklandı

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle 8 Nisan günü aile sağlığı merkezine giden 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi Umut Başıbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Besra Kırmızı, hayatını kaybetti.
TUTUKLANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Başıbaş'ın, saldırının ardından kardeşi Yasin'in kullandığı araç ile kaçtığını belirledi. Operasyonla yakalanan kardeşler emniyetteki sorguları tamamlandı ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.