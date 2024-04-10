Hesabınıza 3.000 TL yatacak: Kontrol etmeyi unutmayın

Bankadan yapılan açıklamada, Garanti BBVA müşterilerinin kampanyaya şubeye gitmeye gerek kalmadan dahil olabilecekleri belirtildi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin bireysel kredi kartı başvurusu yapmaları ve başvurularının onaylanması halinde, ilk 1000 TL’lik harcamalarında 1000 TL, sonraki her 1000 TL’lik harcamalarında ise 500 TL bonus kazanacakları ifade edildi.

Garanti BBVA’nın Kampanya Detayları Şu Şekilde:

Kampanya, 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya, dijital kanallar üzerinden temassız müşteri olan ve Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler katılabilir.

Katılımcılar, kartlarıyla yapacakları harcamalarında ilk 1000 TL için 1000 TL, sonraki her 1000 TL için ise 500 TL bonus kazanabilirler.

Bonus veya Money Bonus başvuruları Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden yapılmalıdır.

Kampanyaya Dahil Olanlar ve Dahil Olmayanlar:

Kampanyaya Bonus kredi kartı, Money Bonus başvuruları dahildir. Ancak, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir.

Personel kartları, emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler ve internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanya dışındadır.

Kazanılan bonuslar, 4 Haziran – 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında kullanılabilir. Kullanılmayan bonuslar ise 5 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kampanya, müşterilere ekonomik anlamda önemli avantajlar sunarken, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.