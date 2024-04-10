Acun malvarlığını açıkladı: Ben o işlere bakmam...

100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Kazancına dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı " Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Paraya hiçbir zaman değer vermediğini söyleyen Ilıcalı "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" dedi.

AYLIK KAZANCI SORULUNCA...

Acun Ilıcalı'ya bu konuşmanın devamında "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" sorusu da geldi. Ilıcalı ise "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" yanıtını verdi.



Ilıcalı "Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım." ifadeleriyle dikkat çekti.