Erdoğan seçimin faturasını kesiyor: İşte görevden alınacaklar

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Son yıllardaki sonuçların aksine CHP'nin tarihinde ilk kez AK Parti'nin önünde yer alması kulisleri sallamaya devam ediyor. AK Parti'nin yaşanan sonuçların ardından harekete geçmesi bekleniyor. Son kulis bilgisi Sözcü TV Ana Haberi'nde Fatih Portakal'dan geldi.

"3-4 BAKAN DA DEĞİŞECEK"

Seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı açısından 'hezimet' olarak yorumlayan Fatih Portakal bayram sonrasını işaret ederek AK Parti'de görevden alınacakları saydı. İki kritik isim veren Portakal 3-4 bakanın da değişebileceğini belirtti.

'AK Parti'de değişikliler olacak' diyen Portakal'ın açıklamaları şu şekilde;

Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler onları size söyleyeyim isim olarak.

İSTANBUL VE ANKARA...

İstanbul İl Başkanı'yla Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. 3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de bir takım değişiklikler olacak.