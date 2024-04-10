Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş ile benzin, LPG ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. Son olarak İsrail ile Filistin arasındaki gerilim petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrol tekrardan 90 dolara kadar tırmandı. Uzmanlar ise petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı önümüzdeki haftalarda akaryakıt fiyatlarına zam beklediklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi