Buzlar eridi; Türkoğlu'na övgüler yağdırdı

Son yılın en çok sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. İkilinin bir dönem aşk yaşadığı da iddia edilmişti. Ardından sosyal medyada yan yana görülmeyen çiftin ayrıldığı ve konuşmadıkları öne sürüldü.

SILA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kamera arkasında da sık sık birbirlerinden uzak durdukları belirlen ikilinin dizide yakın sahneler istemedikleri de iddia edilmişti. Dizi ekibiyle Cannes'e giden ikilide ilginç bir gelişme yaşandı. Oyuncular kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Bu sırada konuşan Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'na övgüler yağdırdı. Güngör; "Sıla ile çektiğimiz sahnelerde çok keyif alıyorum, ki herkesle keza öyle." ifadelerini kullandı. Ayrıca ikilinin gülüştükleri de görüldü ve bu manzarayı görenler buzların eridiğini düşündü.

Kaynak: Haber Merkezi