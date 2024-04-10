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Şoke eden hırsızlık! Elektrik kablolarını çaldılar; hastalar nakledildi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay sebebiyle 52 hasta başka hastanelere nakledildi.

Şoke eden hırsızlık! Elektrik kablolarını çaldılar; hastalar nakledildi mask
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Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

52 HASTA NAKLEDİLDİ

Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kabloların yenilenmesinin ardından hastalar hastaneye geri getirildi.  Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Polis, Elektrik, Gelen, ilgili

10 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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