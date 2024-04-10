Tolga Karel bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz rolüyle hafızalara geniş kitlelere kendini tanıtan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

İSMİNE ANNESİ KARAR VERECEK

Uzun yıllar önce evlenerek Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi işini kuran Tolga Karel, yeni hayatındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Müjdeli haberi ise menajeri Tümay Özokur verdi. Üç erkek bir kız babası olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti de kız. Bir kez daha babalık heyecanı yaşayan oyuncu, "Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" dedi. Karel'in çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.

Kaynak: Haber Merkezi