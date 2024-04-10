Tolga Karel bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz rolüyle hafızalara geniş kitlelere kendini tanıtan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
İSMİNE ANNESİ KARAR VERECEK
Uzun yıllar önce evlenerek Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi işini kuran Tolga Karel, yeni hayatındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Müjdeli haberi ise menajeri Tümay Özokur verdi. Üç erkek bir kız babası olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti de kız. Bir kez daha babalık heyecanı yaşayan oyuncu, "Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" dedi. Karel'in çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.