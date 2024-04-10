Dikkat! O araçlar pazar günü trafiğe çıkamayacak

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü 05.00'den 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bu iki ile gidişlerinde kısıtlamaya gidildi.
İstanbul yönündeki kısıtlama D100 karayolu ve O3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O4 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D100 karayolunda Amasya ili Merzifon'dan itibaren, D160 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O5 otoyolu, D575 ve D595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D650 karayolunda Bilecik Bozüyük'ten itibaren uygulanacak. Ankara yönündeki kısıtlama ise D300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir Sivrihisar'a kadar, D200 karayolunda Bilecik Bozüyük'ten Ankara'ya kadar uygulanacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.