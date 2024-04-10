Dikkat! O araçlar pazar günü trafiğe çıkamayacak

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü 05.00'den 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bu iki ile gidişlerinde kısıtlamaya gidildi.

İstanbul yönündeki kısıtlama D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon'dan itibaren, D­160 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D­650 karayolunda Bilecik Bozüyük'ten itibaren uygulanacak. Ankara yönündeki kısıtlama ise D­300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D­260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir Sivrihisar'a kadar, D­200 karayolunda Bilecik Bozüyük'ten Ankara'ya kadar uygulanacak.

Kaynak: DHA