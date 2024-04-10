5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın tüm çatısını sardı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA