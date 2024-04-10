Hamile olan başarılı oyuncu; diziden ayrıldı

Başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kuruluş Osman dizisinde rol alan Atiksoy hamileliğinden dolayı diziye veda etti.

Haber Global'de yer alan habere göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu diziden ayrılmaya karar verdi. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu, mayıs sonu ya da haziran ayı başında anne olarak setlere de ara verecek.

Kaynak: Haber Merkezi