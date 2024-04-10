Antalya ve Alanya'ya akın akın geliyorlar

Bu yılki Ramazan Bayramı tatili Antalya ve Alanya'da oldukça hareketli geçiyor. Yabancı turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %20 arttı. En fazla turist Almanya'dan gelirken bunu Rusya ve İngiltere takip etti. Yerli turist akınına uğrayan bölgede ise otellerde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı.
Otellerdeki misafirlerin %40'ın bayram tatili döneminde yerli turistin oluşturduğunu söyledi. Antalya ve Alanya'da tatil dönemi beklenen hareketlilikte geçiyor. Hava sıcaklığının da 25 derecenin üzerinde seyrettiği bölgede tatilcilere trafikte dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.