Antalya ve Alanya'ya akın akın geliyorlar

Bu yılki Ramazan Bayramı tatili Antalya ve Alanya'da oldukça hareketli geçiyor. Yabancı turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %20 arttı. En fazla turist Almanya'dan gelirken bunu Rusya ve İngiltere takip etti. Yerli turist akınına uğrayan bölgede ise otellerde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı.

Otellerdeki misafirlerin %40'ın bayram tatili döneminde yerli turistin oluşturduğunu söyledi. Antalya ve Alanya'da tatil dönemi beklenen hareketlilikte geçiyor. Hava sıcaklığının da 25 derecenin üzerinde seyrettiği bölgede tatilcilere trafikte dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi