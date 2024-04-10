Kafe alev alev yandı

Kafede belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tamamını sardı. İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA