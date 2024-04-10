Öğrenciler yaşadı! Ücretsiz toplu taşıma dönemi resmen başladı: Tek bir şartı var! O da...

Öğrencilere müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Eğitim yardımları kapsamında ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik yardımlar çerçevesinde öğrencilere 1250 TL tutarında yol parası desteği sağlanacak. Peki, öğrencilere verilecek olan bu 1250 TL ulaşım desteği hangi koşullara bağlı ? Kimler bu destekten faydalanabilecek?

ÖĞRENCİLERE 1250 TL YOL DESTEĞİ

Öğrencilere verilecek olan 1250 TL ulaşım desteği koşulları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirttiği şekildedir:

"3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen, Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitimlerine devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerine gitme veya okullarına dönme ihtiyaçları için yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplamda dört bilet hâlinde, belirlenen tek yönlü bilet üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır."

"Destek Programı'ndan yararlanacak olan öğrenciler 18 yaşından büyükse kendileri ya da aileleri; 18 yaşından küçük veya kanunen kısıtlı durumda olan öğrenciler ise öğrencinin ailesi, vasisi/velisi ya da başka bir kişi tarafından başvuru yapabilirler."

"3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen, Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitim gören 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler bu destekten faydalanabileceklerdir."

"Destek Programı kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından öğrenci veya ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin belgeler talep edilecektir. Talep edilen belgelerin öğrenci adına olması gerekmektedir."

Bu destek programıyla öğrencilerin memleketlerine dönüşlerindeki ulaşım giderlerinin bir kısmının karşılanması amaçlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda sağladığı destekler, öğrencilerin bayram tatillerini aileleriyle geçirebilmesine ve eğitimlerine devam ederken maddi anlamda rahatlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber