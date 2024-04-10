Nakite ihtiyacı olan herkese kaçırılmayacak fırsat! Sıfır faizle destek kredisi imkanı...

İhtiyaç kredileri faizlerini artmasının ardından bankalardan elini ayağını kesen vatandaşları kazanmak üzere bankalar sıfır faiz yarışına girdi. Ardı ardına birçok banka sıfır faiz kampanyası başlattı.
Ancak bankaların faizsiz sağladığı kredilerde ödeme sayısı ve verilen limitler değişiklik gösterdi. Peki hangi banka kaç lira limite kadar faizsiz kredi veriyor. İşte güncel liste...
ENPARA
Sadece yeni müşterilere özel yüzde 0 faizli kredi veriliyor.
Kredi tutarı: 10.000 lira
Vade: 6 Ay
Faiz oranı: 0
Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira
GARANTİ BBVA
Sadece yeni müşterilere özel yüzde 0 faizli kredi veriliyor.
Kampanya 5 Nisan - 30 Nisan arasında geçerli. 25 bin liraya kadar limit verilebiliyor
Kredi tutarı 10 bin lira
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira
15 bin liraya varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma mümkün.
DENİZBANK
Yeni müşterilere özel 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli 3 ay boyunca faizsiz nakit avans imkanı veriliyor.
Kredi tutarı: 10 bin lira
Faiz oranı: 0
Vade: 3 ay
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni müşterilere özel 1 Nisan 30 Nisan arasında 15 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli oluyor.
ON DİJİTAL BANKACILIK
Yeni müşterilere özel sıfır faizle ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı veriliyor.
Kredi tutarı: 10 bin lira
Vade: 6
Faiz tutarı: 0
Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira
QNB FİNANSBANK
Sadece bankanın yeni müşterilerine sıfır faizli kredi veriliyor.
Kredi tutarı: 10 bin lira
Vade: 6
Aylık faiz oranı: 0
AKBANK
9 Nisan 2024'e kadar başvuran yeni mobil Akbanklı müşterilere 20 bin lira 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriliyor.
Kredi tutarı: 20 bin lira
Vade: 6
Faiz oranı: 0
Aylık taksit tutarı:3 bin 333 lira
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.