Nakite ihtiyacı olan herkese kaçırılmayacak fırsat! Sıfır faizle destek kredisi imkanı...

İhtiyaç kredileri faizlerini artmasının ardından bankalardan elini ayağını kesen vatandaşları kazanmak üzere bankalar sıfır faiz yarışına girdi. Ardı ardına birçok banka sıfır faiz kampanyası başlattı.



Ancak bankaların faizsiz sağladığı kredilerde ödeme sayısı ve verilen limitler değişiklik gösterdi. Peki hangi banka kaç lira limite kadar faizsiz kredi veriyor. İşte güncel liste...

ENPARA

Sadece yeni müşterilere özel yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

Kredi tutarı: 10.000 lira

Vade: 6 Ay

Faiz oranı: 0

Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira

GARANTİ BBVA

Sadece yeni müşterilere özel yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

Kampanya 5 Nisan - 30 Nisan arasında geçerli. 25 bin liraya kadar limit verilebiliyor

Kredi tutarı 10 bin lira

Vade: 6

Faiz oranı: 0%

Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira

15 bin liraya varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma mümkün.

DENİZBANK

Yeni müşterilere özel 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli 3 ay boyunca faizsiz nakit avans imkanı veriliyor.

Kredi tutarı: 10 bin lira

Faiz oranı: 0

Vade: 3 ay



TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel 1 Nisan 30 Nisan arasında 15 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli oluyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel sıfır faizle ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı veriliyor.

Kredi tutarı: 10 bin lira

Vade: 6

Faiz tutarı: 0

Aylık taksit tutarı: Bin 666 lira

QNB FİNANSBANK

Sadece bankanın yeni müşterilerine sıfır faizli kredi veriliyor.

Kredi tutarı: 10 bin lira

Vade: 6

Aylık faiz oranı: 0



AKBANK

9 Nisan 2024'e kadar başvuran yeni mobil Akbanklı müşterilere 20 bin lira 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriliyor.

Kredi tutarı: 20 bin lira

Vade: 6

Faiz oranı: 0

Aylık taksit tutarı:3 bin 333 lira

Kaynak: Kamu Son Haber