Bayram öncesi SOK DAKİKA gelişmesi! ATM'den para çeken vatandaşı şoke etti...

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı olan ve Finans ve Bankacılık alanında uzmanlaşmış Profesör Şenol Babuşcu, bankamatik kullanıcılarına bayram öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. Bankacılık sektöründeki deneyimiyle tanınan Babuşcu, bankamatiklerde artık 20, 10 ve 5 liralık banknotların bulunmadığını iddia etti.
Bir dönem Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm başkanı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden bankamatiklerden para çekmek isteyenler için kritik bir uyarıda bulundu.
Bankamatiklerde küçük değerli banknotların bulunmaması, kullanıcıların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırması bekleniyor. Bu durum, banka müşterilerinin daha büyük değerli banknotlarla işlem yapmak zorunda kalmalarına neden olabilir. Bu nedenle, bankamatik kullanıcılarının bu değişikliği dikkate alarak nakit ihtiyaçlarını önceden planlamaları ve uygun tedbirleri almaları önem taşıyor.
Yapılan yeni düzenlemede bankaları eleştiren Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden "Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor…" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.