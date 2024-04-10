- Ekonomi

Bakan Şimşek o kesime ateş püskürdü: "Kesin surette izin verilmeyecek!"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ek ödeme için çok sert sözler sarf ettiği öne sürüldü.

Bakan Şimşek o kesime ateş püskürdü: "Kesin surette izin verilmeyecek!" mask
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2024 yılında emekliler, beklenen seyyanen zamdan aradığını bulamadı ve bu durumun sandık sonuçlarına önemli ölçüde yansıdığı gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde emeklilere yönelik bir adım atmayı görüştüğüne dair iddialar gündeme geldi.

Öne sürülen iddialara göre, Mehmet Şimşek son olarak tasarruf konusunda net bir şekilde "Kimse ek ödenek için bana gelmesin" şeklinde ifadeler kullandı.

Seçim sürecinde sahaya inen ve Murat Kurum için oy isteyen bakanlardan biri olan Mehmet Şimşek'in bu dönemde geçim sıkıntısı çeken emeklilerin talepleri seçim atmosferini belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mehmet Şimşek'e "Emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?" şeklinde bir soru yönelttiği ve Şimşek'in "İmkanı yok" şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Şimşek, bu mesajını bir kez daha tekrarlarken aynı zamanda kamuda tasarruf konusunda yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

31 Mart seçimlerine 3 gün kala emeklilerin beklentilerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" sözleriyle temmuz ayını işaret etti.

Ancak Mehmet Şimşek, son açıklamasında emeklilere yönelik neden adım atılmadığını, bunun için Türkiye'nin yurt dışından yüksek faizle borçlanması gerekeceğini ve bunun gelecek nesilleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

"KİMSE BANA GELMESİN"

Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre, kamuda tasarrufla ilgili net mesajlar verildi. Bütçe dışı ödenek verilmeyeceği, her kurumun belirlenen sınırların dışına çıkamayacağı ifade edildi.

Ayrıca her yatırıma ödenek verilmeyeceği, özellikle tarımsal üretim ve nitelikli yatırımların önceliklendirileceği vurgulandı.

YENİ BİNA ALIMINA KAPIYI KAPATTI

Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, yeni kamu binası alımına kesinlikle izin verilmeyecek ve mevcut bina imkanları değerlendirilecek. Ayrıca kamu araç kiralama ve alımında sıkı kurallar getirilecek, servis hizmetlerinde sınırlamalar yapılacak ve gereksiz harcamalar önlenmeye çalışılacak.

İHALE YASASINA YENİ DÜZENLEME YOLDA

Kamu İhale Yasası'nın güncellenerek uluslararası normlara uyumlu hale getirileceği ve kamu alımlarında tasarruf odaklı hareket edileceği belirtildi.

Bakan Şimşek o kesime ateş püskürdü:

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 Nis 2024 - 02:25 - Ekonomi

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