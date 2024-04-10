Vatandaş et fiyatlarına isyan etti: 600 gramı tam...

Sebzelerin kilosunun 50 lirayı bulurken 700 lirayı zorlayan et fiyatları karşısında vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı.
Sosyal medyada kilosu 650 lira olan kuşbaşı etin 622 gramının 404 liraya denk geldiğini gösteren etiket fotoğrafı ise en çok paylaşılan gönderilerden oldu.
Yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında kırmızı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık iki katı zamlandı. Bayram öncesi ikinci kez zamlanan kırmızı et artık vatandaşların sadece fiyatlarına bakıp geçtiği bir gıda haline geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan 622 gramlık paketlenmiş etin etiketi ise üzerine en çok yorum yapılan gönderiler arasına girdi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.