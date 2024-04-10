- Ekonomi

Kardeşler arasındaki miras kavgasına son! Artık böyle pay edilecek...

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Kısa süre önce tapu işlemleri ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Kardeşler arasındaki tapu devri işlemleri tamamen değişti.

Kardeşler arasındaki miras kavgasına son! Artık böyle pay edilecek... mask
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Kardeşler arasındaki miras artık bu yöntemle pay edilecek.

Kısa süre önce yürürlüğe giren bir işlem, kardeşler arası mirasın pay edilme sürecinin, yürütülen prosedürün tamamen değişmesine neden oldu.

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde noterde hazır olarak bulunması gerekir.

Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için başkasına veya avukatına vekalet verebilir.


Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmiş ve parseller tespit edilmiş olmalı.

Hisseli tapu satış işlemlerinde ise mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde artık aranmayacak.

Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan malın devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması artık yeterli olacak.


Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı olması gerekirken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek de yapılacak işlemleri kolaylaştıran bir yöntem olacak.
 
Satış işleminin ardından kendi payını satan hak sahibine, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenecek.
 
Hisseli tapu devri için yerel belediyelerde yürütülecek olan tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır olarak bulunması gerekmektedir.

Kardeşler arasındaki miras kavgasına son! Artık böyle pay edilecek...

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Karar, Olacak

10 Nis 2024 - 02:08 - Ekonomi

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