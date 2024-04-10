- Ekonomi

Ünlü ekonomist tek sözüyle yatırımcıları ikiye ayırdı: Parasını buraya yatıranlar kahrolacak!

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Ünlü ekonomist Çetin Ünsalan, altın fiyatlarının neden yükseldiğini açıklayarak, parasını bankada korumaya çalışanları uyardı.

Ünlü ekonomist tek sözüyle yatırımcıları ikiye ayırdı: Parasını buraya yatıranlar kahrolacak! mask
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Katıldığı televizyon programında altın dolar ve mevduat faizleri üzerine sorulan soruları yanıtlayan ekonomist Çetin Ünsalan, küçük yatırımcının nerede yanıldığını anlattı.

Seçim süreci boyuncu yükselen ve seçimin ardından da yükselişini sürdüren altın fiyatları hakkında açıklama yapan Çetin Ünsalan dünya piyasalarına bağlı olarak yükselişini sürdüren altında Türkiye'de ise birikimini korumak amacı ile geleneksel olarak vatandaşların yöneldiğini ve bu nedenle de altın talebinde sürekli artış yaşandığını söyledi.

Tüm dünyada ekonomide kötüye gidiş olduğunu belirten Çetin Ünsalan kimsenin kazanamadı bir dönemin ülkemizde de belirgin olarak yaşandığını söyledi.

Yatırımcıların kar elde etmek şöyle dursun ancak paralarının alım gücünü koruyabildiğini söyleyen Çetin Ünsalan "Eğer elinizdeki paranızın satın alma gücünü koruyabiliyorsanız şanslısınız demektir'' diye konuştu.

BUNU YAPAN YÜZDE 12 BAŞTAN KAYBEDİYOR

Sürekli mevduat faiz oranlarının çok yüksek olduğunun söylendiğini hatırlatan Çetin Ünsalan ancak Türkiye'deki enflasyon oranı altında mevduatını bankaya TL ile yatıranların paralarının yüzde 12'i kadarını kaybettiğini söyledi.

Banka mevduat faizleriyle ilgili örnekler veren Çetin Ünsalan vererek enflasyonda paranın nasıl eridiğini anlattı. Parasını bankaya götürerek faize yatıran bir kişinin yüzde 68 enflasyon açıklanan bir ülkede, politika faizinin yüzde 50 olduğu, mevduat faizinin yüzde 55 ise yatırılan paranın baştan yüzde 10 yüzde 12 arasında zarar etmesini kabul edildiğini söyledi. Parasını mevduat faizine yatıranların parasını değerini yüzde 12 kadar azalttığını vurgulayan Çetin Ünsalan "Sizin dolarınız 32'deyse birincisi müdahale ediliyordur, ikincisi ise kaybediyorsunuz demektir.'' diye konuştu

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 Nis 2024 - 01:32 - Ekonomi

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