Bayramda çalışanlar dikkat! Hesaplara ekstra 2 bin lira yatırılacak

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre, Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek. Bayramda çalışanlar ise ne kadar mesai ücreti alacak? İşte cevabı:

İŞTE HESAPLARA YATACAK EKSTRA ÜCRET

Özel sektör çalışanları 9 günlük tatilden faydalanamayacak. Bayram özel sektör çalışanları için 3.5 gün olarak sayılacak.Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak. 30.000TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500TL alacak. Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır.

Kaynak: Haber Merkezi