Altın fiyatları bayramda rekora koşuyor

Bayram öncesinde altın fiyatları rekor seviyelere tırmanıyor. Gram altın, 2 bin 430 lira seviyesiyle yeni bir rekora imza atarken, diğer altın türleri de yükseliş trendinde.

Serbest piyasada çeyrek altın 4 bin 497 liradan alıcı bulurken, cumhuriyet altını ise 16 bin 500 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, bayram haftasının başlamasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte 9 Nisan'da güncel altın fiyatları:

Gram altın alış: 2.430,38 TL

Gram altın satış: 2.430,74 TL

Çeyrek altın alış: 4.111,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.497,00 TL

Yarım altın alış: 8.172,00 TL

Yarım altın satış: 8.611,00 TL

Tam altın alış: 16.418,00 TL

Tam altın satış: 16.891,00 TL

Ata altın alış: 16.794,00 TL

Ata altın satış: 17.297,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 16.575,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 16.825,00 TL

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların ve altın sahiplerinin dikkatini çekiyor ve bayram alışverişlerinde alternatif yatırım araçları arayanları etkiliyor.