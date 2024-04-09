Altın fiyatları bayramda rekora koşuyor

Bayram öncesinde altın fiyatları rekor seviyelere tırmanıyor. Gram altın, 2 bin 430 lira seviyesiyle yeni bir rekora imza atarken, diğer altın türleri de yükseliş trendinde.
Serbest piyasada çeyrek altın 4 bin 497 liradan alıcı bulurken, cumhuriyet altını ise 16 bin 500 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, bayram haftasının başlamasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte 9 Nisan'da güncel altın fiyatları:
Gram altın alış: 2.430,38 TL
Gram altın satış: 2.430,74 TL
Çeyrek altın alış: 4.111,00 TL
Çeyrek altın satış: 4.497,00 TL
Yarım altın alış: 8.172,00 TL
Yarım altın satış: 8.611,00 TL
Tam altın alış: 16.418,00 TL
Tam altın satış: 16.891,00 TL
Ata altın alış: 16.794,00 TL
Ata altın satış: 17.297,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 16.575,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 16.825,00 TL
Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların ve altın sahiplerinin dikkatini çekiyor ve bayram alışverişlerinde alternatif yatırım araçları arayanları etkiliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.