Niğde'ye şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, şehit oldu. Şehidin Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi Orta Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba İdris ve anne Gülbahar Aslan'a verdi. Oğullarının şehadet haberiyle fenalaşan Aslan çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin acı haberini duyan yakınları ve komşuları da taziye için baba evine akın etti. Kübra Aslan ile evli ve 1 yaşında çocuğunun olduğu öğrenilen şehidin, yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.