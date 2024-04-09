Çorum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medyasından Çorum Osmancık'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 22:17'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: Kandilli Rasathanesi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.