Çorum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medyasından Çorum Osmancık'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 22:17'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi