Son dakika! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman Mehmetçik P.Uzm.Çvş. Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Nisan 2024 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Hikmet ASLAN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kaynak: AKŞAM