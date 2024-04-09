6,6 büyüklüğünde deprem!

USGS depremin merkez üssünün Endonezya'nın doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Henüz can kaybı bildirilmezken, yetkililerden ise tsunami uyarısı yapılmadı
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.