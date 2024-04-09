Vikingen Infinity Resort & Spa, 2024 Sezonuna sürprizle başladı

İlk kez bu sezon yapılan özel çekiliş etkinliği, açılışa katılan misafirler arasında gerçekleştirildi ve şanslı bir aile, 5 günlük ücretsiz tatil kazandı. Kazanan şanslı aile, Önal ailesi oldu.

Çekilişin kazananı olan Duygu Önal, açıklamalarında şunları söyledi: "Çekilişte ilk olarak eşimin adını yazdırdım, ancak daha sonra kendi şansıma güvenerek eşimin adını silip kendi adımı yazdım, çekilişe katıldım ve kazandım mutluyum. Bu etkinliği düzenleyen Vikingen Infinity Resort & Spa yönetimine, operasyon müdürü Ziya Gedik Bey'e, satış pazarlama müdürü Şahin Akpınar Bey'e ve misafir ilişkileri müdürü Marah Issa Hanıma teşekkür ederim."

Vikingen Infinity Resort & Spa satış pazarlama müdürü Şahin Akpınar, şunları söyledi: "Bu etkinliği ilk kez bu yıl yaptık, ancak artık geleneksel hale getirip her sezon açılışında bu tür etkinlikler belki daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Amacımız misafirlerimizin mutluluğuna mutluluk katmak. Önal ailesini de tesisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ben de kazanan misafirlerimiz Duygu Hanımefendi'ye, Tuna Beye ve Şirin bebekleri Lina'ya otelimizi tercih ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi