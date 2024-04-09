"İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddialarına yalanlama geldi!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ‘ İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gidiyor’ iddiasını yalanladı. DMM, söz konusu yakıtların ülke topraklarındaki İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alındığını paylaştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.